Short stønner over å ha glemt å opplyse om at hun heller vil ha salat enn pommes frites. Begeistringen over de riflede potetene som minner om Froland er begrenset. Likevel prøvespiser Short en potetstang, mest for syns skyld. Og denne gangen er hun glad for at hukommelsen sviktet. De lange, smale, superkrispy potetene smaker like godt som syndige chips foran fjernsynet en sen kveld, og Long blir umiddelbart interessert.