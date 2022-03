Duoen gleder seg. De gode lunsjopplevelsene har tidligere stått i kø hos den velrenommerte italieneren på Schous plass. De entrer det flotte lokalet, spriter hendene og legger merke til at det er nesten folketomt innendørs. Et par vennegjenger og noen unge mødre i barselpermisjon med sine søte avkom på fanget er alt. Long og Short velger seg et vindusbord med kremutsikt til Akerselva og legevakten.