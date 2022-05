– For meg har alt frem til nå vært en soleklar sekser. Eller kanskje en syver. Det eneste som er synd, er at kokkene her, i likhet med de fleste andre steder, er salt-blinde. Fisken er rett og slett litt for salt her også. Men når det er sagt:Jeg er sikker på at jeg ville fått en ny om jeg hadde sendt den ut igjen. Så synd at ikke flere har fått med seg Tjuvholmen Sjømagasin, for dette er jo rett og slett en soleklar sekser.