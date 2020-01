Dette er vinekspertenes verste flauser

– Jeg ser på vin som en fiende, men du skal elske din fiende, sier Torkjell Berulfsen.

NRK-veteranen har tatt plass ved bordet innerst i lunsjlokalet på Engebret Café ved Bankplassen i Oslo. Et av to steder han frekventerer for lunsj og en kald pils eller et glass rødt. Her har Ibsen, Bjørnson, Hamsun og Munch hatt fast bord.

Per Aabel og andre kjente kulturpersonligheter står oppført på plaketten over stedets æresgjester. Kåre Valebrokk var stamgjest.

I dag er diktere og kulturelle byttet ut med forretningsfolk med spisse sko og stive snipper. Også drikkekartet er endret.

Mens det før gikk i pjoltere, akevitt og øl, er listen over drikke i dag hovedsakelig dominert av vin. En drikkekultur med relativt kort fartstid i norsk sammenheng.

Øl-land

Gjennom NRK-programmet Edle Dråper har Berulfsen gitt nordmenn en pedagogisk tilnærming til brennevinet.

Akevitt, whisky og genever, men aldri om vin. Til det mener han temaet for stort og historien for spredt.

– Vingrensen går ved 50 grader nord, omtrent ved Paris. Nord for det rykker vi inn i øl-land. Som gode germanere er vi øldrikkere, men så begynte nordmenn å reise mer. Man oppdager at lykken i livet ikke nødvendigvis må være en øl, sier Berulfsen.

På Engebret Café ved Bankplassen i Oslo har hatt Ibsen, Bjørnson, Hamsun og Munch hatt fast bord. Og Torkjell Berulfsen som kommer hit for en tartarlunsj, en kald pils eller et glass rødt. Foto: Eivind Yggeseth

Vin i bagasjen

Nordmenns er blitt vingale delvis takket være Saga Solreiser og reiseselskapene som tilbød ferieturer på 1970- og 80-tallet. Sol, strandliv og Campari lokket nordmenn til fremvoksende spanske ferieparadis. «Syden» ble allment, og flyene lettet med stadig tettere mellomrom fra Fornebu. Med hjem igjen i bagasjen kom vinen.

Turismen la grunnlaget for nordmenns vinkulturelle opplysningstid, kanskje best foreviget i Sällskapsresan med Lasse Åberg og Jon Skolmen i charterturismens gullalder.

I dag er vin trendy og tillater en krysning mellom mat, reise og hobby som har bred appell. Det koster, gjør tidvis vondt i hodet og bærer med seg status. Men med enkelte unntak.

– Et eksempel på det er at nordmenn i dag har fått smak på greske Retsina, som smaker av kvae og er etter min mening sløsing med taxfree-kvoten, sier Berulfsen.

– Jeg ser på vin som en fiende, men du skal elske din fiende, sier Torkjell Berulfsen. Foto: Eivind Yggeseth

Ut med brennevinet

Sentralt i nordmenns forhold til druene står Vinmonopolet. Som navnet tilsier har «Polet» utøvd norsk alkohol- og moralpolitikk med innfall som Fjose-posen, kristenkonservatisme og en institusjon som er lagt for hat av dem som ønsker seg børst på bensinstasjon fremfor regulering.

Et av Vinmonopolets mest sentrale formål var å få ned alkoholforbruket, spesielt brennevinet. Det skulle likevel gå 73 år fra Vinmonopolets opprettelse i 1922 til vinsalget passerte brennevinet i 1995.

Og noe har kanskje endret seg, for i 2019 er Vinmonopolet et sted hvor folk står på lange ventelister, en institusjon utlendinger strømmer til og med et utvalg viner som nærmer seg 9.000 ulike varianter.

Få ting får forretningsmenn til å kaste slipset, hente frem soveposen og oppføre seg som Justin Bieber-fans når Vinmonopolet inviterer til spesialslipp.

– Jeg er overlykkelig over at vi har Vinmonopolet, sier Berulfsen og tar seg en slurk.

– Det en fantastisk organisasjon, og jeg tror hverken tilbudet hadde vært bedre eller at prisene hadde vært lavere om vi hadde hatt et system som i Danmark.

Skjulte skatter og bomkjøp

Med årene har det norske vinmarkedet modnet betydelig, og er i dag i sterk vekst. Det generelle kunnskapsnivået er også høyere. Det forteller Geir Mosether, som er direktør for kategori og innkjøp i Vinmonopolet. Stadig flere melder seg på kurs, flere møter opp på spesialslippene og polet har notert seg at mange også forsøker å spekulere i vin.

– Alle har fått med seg at burgund har hatt en ekstrem prisvekst de seneste årene. Så da står folk i kø for å kjøpe de billige variantene. Ett år senere ringer de gjerne og lurer på om verdien nå har doblet seg, sier han.

Vinentusiaster hiver seg over Vinmonopolets Burgund-slipp høsten 2017. Foto: NTB Scanpix

Nordmenn er også interessert i å prøve nye ting, fra nye områder.

– Jeg var nylig i Sør-Afrika for å besøke vinmakere. Det er et land som er forbundet med mye billig volumvin, men jeg må si at de tar det ufattelig seriøst nå, sier han.

Med interesse kommer det også mange ­morsomme historier. Og de morsomste oppstår i forbindelse med kjøpt og salg på auksjoner.

– Det er der de rareste tingene skjer. Som all kunstnervinen som dukker opp, sier han.

Kunstnervin var et konsept polet kjørte mellom 1979 og 1990, hvor kunstnere dekorerte ulike varianter av Bordeauxvin, og det ble solgt som samlerobjekter.

Problemet var at vinen var enkel hjemmetappet rød Bordeaux, hovedsakelig fra ukjente marker, og ble aldri særlig mye verdt.

Mye av det som ringes inn er uinteressant. Andre vintelefoner er verdifulle.

– Vi ble oppringt av en mann på Østlandet som hadde en del vin han ikke visste noe særlig om. Kjelleren var full, og han hadde antagelig arvet det. Så lurte han på om noen fra polet ville komme og se på det.

De auksjonsansvarlige i Vinmonopolet dro for å besøke mannen. De ble invitert inn, men med klar beskjed om at han ikke så bryet med å selge noen flasker for under 500 kroner stykk.

Han skulle etterhvert få et skikkelig sjokk.

– Den dyreste flasken vi fant var en 1972 Romanée-Conti, til rundt 70.000 kroner. Hele samlingen hentet inn 300.000 kroner, sier Mosether og fortsetter:

– Selgeren trodde det var gammel og udrikkelig vin for spesielt interesserte.

En mann på Østlandet visste lite om hva han hadde i kjelleren. Samlingen viste seg å ha en verdi på 300.000 kroner og inneholdt blant annet en 1972 Romanée-Conti til 70.000 kroner. Foto: NTB Scanpix

Om han tok feil, var det en Vinmonopol-ekspert som hadde mer uflaks.

– En meget anerkjent ekspert her på huset tok en sjanse på et større parti umerket vin fra en auksjon i København. Den var vel og merke rasende billig og kostet rundt 50 kroner flasken. Men da vi åpnet den første flasken ble det fort klart at det var ren akevitt.

Fine på vin

Før var Oslo brune puber. Men stadig færre slike innrøkte vannhull er å se lenger. I deres plass åpner det stadig flere vinbarer, hvor du møter et klientell som kan navngi druearter, kjente produsenter og hvilke årganger som stikker seg ut.

Hvorfor de er gode, er ikke et like lett å få svar på, og det kan mistenkes at en god del svelger produsentenes markedsføring rått.

Helt uforståelig er det kanskje ikke.

Nordmenn har kastet seg helhjertet over en drikkevare som i norsk sammenheng ble tilbudt befolkningen i tre bestselgere. «Sekskroneren», «Norsk Rødvin» og den velrenommerte herregårdsvinen «Château Hasle». På 1980-tallet kom vinen i form av en ny, innovativ forpakning – pappvinen.

Nå skulle det kjøpes og drikkes vin i bulk og sekskroningens hegemoni sto for fall i møte med større utvalg. For ordens skyld er seks kroner i 1960 tilsvarende 79 kroner i dag.

«Norges første vinfond»

En av dem som kastet seg tidlig på vintrenden var Ola Mæle. Han har samlet på viner i snart 40 år, og var med å starte det han mener er Norges første vinfond på 1980-tallet.

Fondet kjøpte cirka 50.000 flasker av det aller ypperste på markedet.

– Vi investerte i tre typer; rød bordeaux, hvit burgund og noe portvin. Vi kjøpte bare toppslottene, forteller investoren.

Vinene ble kjøpt gjennom en vinhandler i London, i samarbeid med Kristoffer Moestue, en ledende vinkjenner som i dag eier og driver vinimportøren Moestue Grape Selections.

– Den gangen kostet de beste vinene nesten ingenting. Vi kjøpte for 300, 400 og 500 kroner flasken.

Investor Ola Mæle var med på det han mener var Norges første vinfond på 1980-tallet. Men så kom børskrakket og investorene solgte alt i panikk. I dag er prisen på vinene de eide gått ti-gangeren, ifølge Mæle. Foto: Ivan Kverme

Mæle forteller at han så, og fortsatt ser, på vin som investeringsobjekt på linje med andre aktivaklasser. Men noen eventyrlig avkastning ble det aldri den gang. Vinfondet skulle få en brå slutt ikke lenge etter at Mæle og co hadde startet opp.

– Vi var 16 aksjonærer inne i dette og så kom børskrakket. Alt falt over natten, vi fikk kalde ­føtter og bestemte oss for å selge alt sammen, sier han.

– Vi kom ut i null alle sammen, men i ettertid det har prisene gått ti-gangeren, sier han.

I dag er han hobbysamler og anser seg selv som halvstudert. Mæle kjøper og selger og er blitt hobbybonde, med egen vingård i Provence. Men til tross for at han sitter på verdier for rundt en milliard kroner, drikker han ikke bare dyrt. Kjøpmannen vil aller helst få mest mulig for pengene.

– Det finnes også mye god, rimelig vin. Det viktigste jeg har tatt med meg fra å ha holdt på med dette i nesten 40 år er at du må se på om det er et godt år i en region. Da er som oftest også de rimelige vinene veldig gode, sier han.

– Angrer du på salget i dag?

– Vi gråter ikke over spilt vin.

Surt kjøp

For selv erfarne vinkjøpere har dyrkjøpt erfaringer. Jørgen Ljøstad ble kjent for vinelskere da han jobbet i Vinmonopolet, og har de seneste årene jobbet i vinimportøren Non Dos, som han er medeier i.

– Jeg har vært i bransjen siden jeg var 18 og har smakt mye dårlig vin. Særlig da jeg jobbet i Vinmonopolet, og vi smakte alt mulig som jeg i dag kan hoppe over. Men det er en historie som har brent seg fast, sier han og begynner å fortelle.