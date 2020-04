Lysten på øl til påske– dette vil nordmenn drikke

Nerdene er for lengst ferdig med IPA og Porter, og fokuserer for tiden på alkoholsterke, sure øl, fatlagret og krydret med alskens galskap. Innimellom tar de et steg tilbake for å lese ganen med en hverdags IPA eller en ufiltrert pilsnerøl, men stort sett søker disse stadig nye utfordringer for ganen – og ikke minst for Untapped appen.