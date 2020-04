Perfekt i solveggen - 11 ølfavoritter

Ifølge nettsiden til Bryggeri- og drikkevareforeningens bør en test gjøres på følgende måte. Testen bør gjøres blindt, slik at de som smaker ikke vet hvilket øl de drikker. Det et smakspanel derimot bør informeres om, er hvilken klasse eller kategori øl de smaker på. Kategoriene bør ikke blandes, og man starter alltid med det svakeste ølet og går mot det sterke. Dem som smaker bør heller ikke røyke, snuse eller ha spist sterkt krydret mat før eller under smakingen.

Smaking og testing av øl Vi bruker de første årene av vårt liv til instinktivt å smake oss frem i verden. Etter hvert utvikler vi ulike preferanser. Noen liker tomater og andre gjør det ikke. Det helt naturlig at vi også har ulike preferanser når det kommer til øl. Det er ganske vanlig å «smake med øynene». Det er også slik at noen synes det er spennende med nye smaker mens andre kan oppleve det som rart eller uinteressant. Uansett er det slik at det er DU som kjenner DIN SMAK. Om du synes noe er godt eller vondt er det en opplevelse som ingen andre kan si er rett eller galt på dine vegne. Men smak og behag både kan og bør diskuteres! Når det er sagt, skal vi ikke glemme det viktigste – å kose oss med ølet!



Introduksjon til ølets smaker Øl har fem komponenter som er viktige å tenke på når vi smaker:

Sødme/restsukker fra malt

Bitterhet fra humle

Aroma/fruktighet fra gjær

Kullsyre

Alkohol

1. Sødme Ølets sødme kommer fra ingrediensen malt. Til ulike typer øl, benyttes ulike typer og kombinasjoner av pilsnermalt, bayermalt, karamellmalt og fargemalt. Juleøl er brygget med ekstra mye malt per liter vann og med store mengder spesialmalt, som gir både sterkt og kraftig øl. Sødmen fra malt oppleves sødmefullt i munnen, på samme måte som en kokt gulrot vil være. Maltsukker som ikke gjæren har omdannet til alkohol vil forsterke ølets grad av sødme.

2. Bitterhet Ølets bitterhet får vi først og fremst fra humle. Humle er ølets krydder og vi skiller mellom to hovedtyper; bitterhumle og aromahumle. Uten humle eller andre urter som gir bitterhet, vil ølet bli for søtt og mektig. Store mengder røstet malt kan også gi en bitterkarakter mot brent mokka, til ølet. Bitterhet gir ølet struktur og er i tillegg til alkohol viktig for å rense munnen for fett når vi drikker øl til mat.

3. Fruktighet Ølets fruktighet kommer fra gjær og gjæringsaromaer (estere). Øl kan grovt deles inn i undergjæret og overgjæret øl. Overgjærede øl utvikler som regel langt mer fruktighet (flere estere) enn undergjæret øl. Derfor vil smaken variere stort mellom de forskjellige ølsorter. Fruktigheten kan gå i ulike retninger, for eksempel, nøtter, gress, strå, forskjellig frukt, krydder, bær, jord, ull osv. I tillegg til bruk av gjær, kan øl også brygges med ulike bær og urter som setter smak og aroma på ølet.

4. Kullsyre Kullsyreinnholdet kan variere blant de forskjellige øltypene, men er uansett med på å gi ølet friskhet. Jo mer kullsyre, desto friskere vil ølet oppleves. Kullsyre renser også munnen etter fett og er en viktig komponent for at ølet ikke skal virke ufriskt, tungt og slapt.

5. Alkoholstyrke Alkohol bidrar til ølets fylde og har også den fine funksjonen at det renser munnen for fett. Øl med alkohol over 10 % kan lett domineres av høyere alkoholer og krever ekstra mye sødme. Øl som holder rundt 6-7 % er ofte lettest å matche til mat. Når det er sagt, minner vi om at det også er mange alkoholfrie alternativ i serien Munkholm Horisont, som passer perfekt til mat.