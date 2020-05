En annerledes restaurantopplevelse

Hos D&D London, et selskap som driver mer enn 40 eksklusive restauranter og arenaer i den britiske hovedstaden, New York og Paris, inkludert Quaglino's i London og Queensyard på Manhattan, et prioriteringen å få ansatte og kunder til å føle seg trygge. Des Gunewardena som styrer D&D London sier at teamet hans jobber med bordoppsett for å jobbe rundt sosiale distanse-regler, i tillegg til å se på forskjellige stiler av personlig verneutstyr.