Barcode: Den berømte italienske cocktailen «negroni»

– Hell en flaske av hver type oppi en beholder. Skyll, fjern hamsen, skjær jordbærene i skiver og ha dem oppi miksen. Dekk til med folie og la stå over natten i kjøleskap. Lar man jordbærene ligge lenger i, får man mer sødme fra disse. Sil av dagen etter, for å fjerne sedimenter og fruktkjøttrester. Rør det så kaldt med is i en beholder, og sil av over et rocksglass, gjerne med én stor isbit i. Til én drink bruker man 3 cl av hver sprittype, forklarer han.