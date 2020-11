Sultne gutter metter Norge på Instagram

Deres første møte med den harde restaurantbransjen gikk som smurt. Restauranten ble fullbooket i løpet av en time da de sultne guttene annonserte at de skulle være kjøkkensjefer for establishmentet i den gamle bankbygningen i kvadraturen i Oslo, som stjernekokken Even Ramsvik startet for noen år tilbake. Dette ble den mest innbringende kvelden Sentralen Mat hadde hatt siden pandemien traff Norge i fleisen.