Bartendernes uoffisielle favorittcocktail

«En ildfull, lidenskapelig rødfarge, en tydelig aromatisk duft og en sofistikert smakspalett med eksotiske botaniske og urteaktige bittertoner – slik er Negroni blitt et ikon blant cocktails. (…) Negroni er en metafor for et forfinet og glamorøst liv.» - Fra Leigh og Nargess Banks’ praktbok The Negroni Life.