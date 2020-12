Drinken du har hørt om, men ikke prøvd hjemme

– Ha alle ingrediensene i en shaker uten is. Rist hardt i rundt 10 til 15 sekunder. Sjekk at du har ristet det godt nok – skummet skal være luftig og delikat. Tilsett is i shakeren og rist hardt i fem til ti sekunder, for å tilsette drinken litt vann samtidig som man kjøler den ned. Sil drinken i et glass uten is, gjerne et highballglass som ikke er for stort. Topp med sodavann, kun rundt 4 til 10 cl. Bruk derfor heller et glass som er for lite, enn for stort. Salute!