Akevitt på folkefinansiering

For det er ingen tvil om at nordmenns favorittbrennevin er akevitt i julen. I desember fjor solgte Vinmonopolet 378.000 liter akevitt – klart mest av brennevinene. Og i et år hvor ingen kan handlet avgiftsfritt på flyplass eller båt, ligger det an til å bli tidenes år for de norske akevittprodusentene som er inne i varmen.