Denne alkoholfrie drinken lurer gjestene trill rundt

– Lingonberry Infected GT er en alkoholfri vri på Gin Tonic med tyttebær. Hell Ginish over et glass halvfullt med is. Hell så over en god spiseskje med frosne tyttebær, som også fungerer som isbiter. Selvplukkede tyttebær er det beste, og man kan bruke blåbær hvis man vil ha en søtere variant av drinken, forklarer bartenderen.