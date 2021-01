Alkoholfri aperitiff for italienere som ikke drikker så mye

– Legg en kule med sitronsorbet, gjerne hjemmelaget, i en shaker. Hell over saften av en halv sitron. Rør litt i blandingen og hell over ingefærøl. Jeg bruker Franklin & Sons, men Fentimans eller Sinnabrus fra Grünerløkka Brygghus kan også brukes. Da får den litt sting, siden den er tilsatt Habanero-chili og er litt sterkere. Hell over i et godt avkjølt martiniglass og pynt med en sitrontvist.