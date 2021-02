For å lage denne drinken trenger du en lighter

– Start med å skrelle av en remse appelsinskall og legg til side. For å få litt sødme i drinken, bruker man 1,5 teskje med brunt sukker som man legger i et tomt røreglass. Hell over en liten dæsj varmt vann for å løse det opp. Har man et større selskap er det lurt å lage sukkerlake så man sparer tid. Da lager man sukkerlake på like deler brunt sukker og vann og koker opp. Hell over Marka, akevitt, en dæsj Angostura bitters som tilfører urtepreg og to dråper appelsinbitter – et lite element av appelsin gir fruktighet. Ha i rikelige mengder is og rør om i rundt 15 sekunder.