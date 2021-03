Brennevinet omfavnet av både israelere og palestinere

– Den kan med rette kritiseres fordi den på en måte er den enkleste. Det er veldig lett å argumentere for at samarbeid, meningsutveksling, økonomiske forpliktelser og avhengighet er fredsbyggende og bevarende relasjoner – og det er det. Så er spørsmålet om det må sterkere lut til når det gjelder Israel og Palestina. Det er det også gode argumenter for. Jeg vil si at det vanskeligste standpunktet er å si tydelig ja, eller først og fremst nei, til samarbeid, og argumentere for at det må mye sterkere lut til; sanksjoner, straff og utfrysning. Nelson Mandela var jo veldig klar på at boikotten (av det sørafrikanske apartheidregimet, journ. anm.) var en avgjørende faktor. Man må vurdere om man synes situasjonen er tilsvarende i Israel, og det er åpenbare likhetstrekk når et land gir spesielle rettigheter til en del av befolkningen og ditto manglende rettigheter til den andre, sier Rydningen.