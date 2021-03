Schous gjør comeback

I Schous gamle bryggerilokaler er det ikke lenger mye som handler om øl. Schouskvartalet, hvor bryggeriet lå, er i dag totalforvandlet til et sted for kultur, restauranter og treningssentre. Alt som er igjen av bryggeriets 180 år lange historie er baren Schouskjelleren – og for de mer oppmerksomme – nevnte kjekkas som fortsatt troner over bryggeriets tidligere inngangsparti.