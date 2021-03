Drinken som gir en smak av Mexico i vinterkulden

– Vanligvis vil man si at en standard mojito har en halv lime i seg, men siden vi skal tilføre ekstra sødme og smak, trenger vi mer lime – mer syre. Del derfor en hel lime i åtte båter og legg nederst i et stort glass, før du legger over mynte. Kutt cirka 2 centimeter av en rød chili og legg over – det kan man justere selv ut ifra hvor spicy man vil ha drinken. Hell så over agavesirup. Har man ikke det, kan man bruke vanlig sukkerlake.