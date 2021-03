Baren er nøysomt pyntet med blant annet en coyotehodeskalle, den meksikanske Robin Hood-figuren Jesus Malverde og et bilde av Maradona. Over bordene henger sombrero-lignende lamper, perfekte for nachos. Og navnet, «Papa Borracho»? En full pappa. Og fedre vet jo ofte best, så hos Papa Borracho serveres mezcal på tradisjonelt vis.