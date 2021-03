Bygdøy er på vei til å bli en matdestinasjon i ekspressfart

Ferske tall viser at Vinmonopolet økte omsetningen med 40 prosent i løpet av 2020. Grunnen er åpenbar (utover at taxfree er ikke-eksisterende som konsept). Restaurant- og barbesøk er blitt byttet ut med hjemmekokkelering, gjerne på et nyoppusset kjøkken. Om man sammenligner et gjengs restaurantbesøk er det kanskje ikke så galt med et stykke kjøtt til 3.000 kroner kiloen likevel?