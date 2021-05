En mojito på steroider

– Start med å knuse is. Hell rom, dobbelsilt limejuice uten fruktkjøtt og demarasirup oppi en tom shaker. Tilsett knust is. Rist shakeren til det får en frosthinne på shakeren, eller til det er ubehagelig å holde den i hendene – da er drinken ristet nok. Putt 8-10 mynteblader oppi et tomt longdrinkglass. Fyll nesten opp til toppen med knust is. Har man ikke en swizzle stick for hånden, kan man putte mynteblader lagvis oppi glasset. Sil over drinken, og dra ingrediensene oppover med en swizzle stick, barskje eller gaffel. Her skal man prøve å fordele ingrediensene jevnt. Topp med masse knust is, dekk det knallrødt med Peychaud’s Bitters på toppen, og pynt med en myntekvast.