– Jeg kan ikke få sagt hvor imponert jeg er over ham

– For å si det sånn, turneene har kanskje ikke vært lagt opp etter restauranter, men restaurantbesøkene har vært lagt opp etter turneene. Jeg reiser gjerne på en fridag for å finne den restauranten jeg har hørt om, som jeg vet hva står for og vet hva driver med, om det er én ingrediens som de gjør best. Det er et evig entusiastproblem. Det plager meg for eksempel at vi ikke har vært i Korea og spilt, for det er én krabberestaurant der som bare serverer en type krabbe som du ikke får lagd på den måten noe annet sted, så på et eller annet tidspunkt må vi komme oss til Korea. Det er jo den entusiasmen Björn og jeg møtes i.