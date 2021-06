Stavangerfolk bør kjenne sin besøkstid på denne restauranten

Så fulgte det to desserter. Først en pekanpai med Valrhona-kakao og en kokosmarengs. Deretter en sitronterte med bergamott, yuzu, lett brente marshmellows og en syrnet soyamelksorbet. Begge var gode, men vinen som fulgte dem, en lys rød og lett uklar petnat basert på gamay og med 6,5 prosent alkohol, var ikke noe godt valg. Vinen i seg selv var ikke spesielt interessant, og den passet heller ikke særlig godt til noen av de to dessertene. Her burde man valgt to ulike viner: en utpreget sjokoladevin som for eksempel Mas Amiel til pekanpaien. Og en sitruspreget søt vin, for eksempel en spätlese eller auslese fra Tyskland eller Østerrike, til sitronterten.