Maten er glimrende og prisene ikke urimelige

Det er allment akseptert at champagne er den eneste vinen det går an å nyte når som helst i døgnet. Men når er det absolutt optimale tidspunktet? I sin bok Champagne: The wine, the land and the people – som utkom i 1967 og etter min mening fremdeles er den beste utgivelsen om champagne noensinne – skriver Patrick Forbes i kapittelet om «When to drink champagne and what to drink it with» at «Many people consider, myself included, that the best time of all to drink champagne is around eleven-thirty in the morning.»