En av mine medspisere mente etter måltidet at Le Bistro er en hjertevarm bistro som leverer comfort food av høy klasse. Da Dagens Næringsliv anmeldte stedet i mars i år konkluderte artikkelforfatterne at «Landets beste bistro ligger i Trondheim». Jeg er enig i at maten på Le Bistro ligger på et meget høyt nivå, men det gjør også maten på Renaa. Og Renaa er bedre på vin.