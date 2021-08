Potensiale for forbedringer i Bodø

Men før vi kom til restauranten var vi innom Craig Alibone Pâtesserie og Champagneria, et nyetablert franskinspirert etablissement rett rundt hjørnet fra Lyst På, der Mike Mlynarczyk har slått seg sammen med konditoren Craig Alibone for å tilby Bodø «et lite stykke Paris». Her nøt vi et par glass champagne og noen østers før vi spaserte over Stortorvet og inn på Lyst På. Vi var tre stykker og valgte å velge viner fra kartet.