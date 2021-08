– Perfekt å drikke når det er varmt ute

– Vi så for oss en fyr som lever i New York, har et slott i Spania og som har reist hele verden rundt og samlet på møbler og kunst, som han har tatt med seg tilbake til villaen sin. Det er en lys og fresh leilighet med store vinduer, mange planter og en miks av art deco og vintage. Og det skal være følelsen av at man er hjemme hos seg selv.