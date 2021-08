Lag italiensk som proffene

En cannolo (cannoli i flertall) er en siciliansk delikatesse, et rørformet og fritert skall av deig fylt med søt ricottakrem som også kan være tilsatt smak av for eksempel sjokolade, pistasj, rosevann, vanilje og annet godt.

Ingredienser

For cannoloskallet:

250 g 00-mel + litt for «støving» 1 ts usøtet kakaopulver 50 g sukker 30 g smult (alternativt mykt smør)

1 pisket eggeplomme (spar eggehviten til å lukke cannoloen) 50 ml marsala 1 ss hvitvinseddik Vanilje (1 pose eller 1 ss ekstrakt)

3 g salt Stekeolje

For fyllet:

800 g perfekt drenert sauericotta 250 g sukker

I tillegg:

100 g mørk sjokolade (fliset/revet) 1 håndfull pistasjnøtter (finhakket) Litt kandisert appelsinskall

Fremgangsmåte:

Overfør tørr ricotta til en bolle, tilsett sukker og bland godt, før du presser blandingen gjennom en sil for å bli kvitt sukkerkrystallene. Gjenta tre ganger slik at konsistensen blir kremet og fløyelsmyk.

Bland ingrediensene til deigen i en mikser eller for hånd til du får en jevn blanding. Blir deigen for tørr, kan du tilsette litt vann. Dekk med folie og la hvile i kjøleskapet i minst to timer. Ta så ut deigen og elt den med kjevle eller i en pastamaskin, og lag veldig tynne lag (0,5 mm). Skjær kvadrater på 10 x 10 cm med et pizzahjul. I midten av hvert kvadrat plasserer du en stålsylinder (fås kjøpt i kjøkkenbutikk, men kan også lages selv med litt tjukk aluminium) diagonalt, slik at den går fra det ene til det andre hjørnet. Press en klaff deig fast til sylinderen, pensle den andre klaffen med eggehviten du har satt til side, og brett den sammen rundt sylinderen. Det er viktig at deigen er helt kald før steking slik at du skal få til de klassiske boblene.

Varm opp oljen til 175 grader, og stek en cannolo av gangen. Det tar omtrent ett minutt, sørg for å snu den noen ganger i oljen. Løft den opp på et absorberende papir og fjern straks stålsylinderen. Når de er avkjølt, fyller du cannoloene med ricottakremen, og dypper den ene enden i hakkede pistasjnøtter og den andre i revet sjokolade. Pynt med en stripe av ricottakremen på toppen av hver cannolo og plasser en liten bit kandisert appelsin i kremen. Dryss gjerne litt melis over for at det skal se ekstra pent ut.