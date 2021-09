Økte salget av luksuslakris med 62 prosent

For Lakrids by Bülow lå fjoråret an til å bli fullstendig krise. Selskapet har siden 2009 trukket sjokolade på snopet som elskes og hates og hatt taxfree og reiseliv som de viktigste salgskanalene. Innen utgangen av mars i fjor var imidlertid alt stengt og kun et fåtall av selskapets egne butikker forble åpne.