Drinken er oppkalt etter operaen og serveres på marmor

– Pier 42 var bryggen folk ankom i New York på 1900-tallet. Da vi åpnet dørene i 2019 var bygningen akkurat 100 år gammel. Det vi gjør her er å fortelle historier med hver cocktail. Derfor lagde vi barkonseptet «The Decades» med ulike cocktails for hvert tiår, alle forbundet med USA og Norge, sier Slavomir Kytka hos Pier 42 i Oslo.