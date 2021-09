Slik imponerer du gjestene med tapas

2 pakker aspargesbønner

2 sjalottløk i tynne skiver

Saft av en halv sitron

½ dl olivenolje

Skjær bort endene på aspargesbønnene om de er stygge. Kok opp vann godt med salt, ha over bønnene og la dem koke i 45 sekunder. Ha dem over i et dørslag og la dem renne under kaldt vann. Bruk gjerne en bolle med isvann, men ikke la dem ligge for lenge. La dem renne godt av seg, ha over i en bolle og bland inn resten av ingrediensene. De mister den fine grønne fargen etter en stund, så de må spises umiddelbart. Det er dessuten bedre om de er for lite kokt enn for mye.