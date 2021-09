En gastronomisk suksess

Når det gjelder vinprisene, så er de rimeligste vinene priset litt over tregangeren i forhold til polpris, men denne faktoren synker raskt for de noe dyrere vinene, og for eksempel er Grands Echezeaux 2016 fra Mongeard-Mugneret i Burgund priset til 3.295 kroner, noe som er 37 prosent over polpris, mens Krug Grande Cuvée er priset til kr 2.295 kroner, noe som er 25 prosent over polpris. Vinprisene må derfor sies å være eksemplariske, og på et nivå som enkelte andre norske restauranter med fordel kunne ta lærdom av.