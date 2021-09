Trondheim-restaurant med eksemplarisk vinkart

Vinkartet på Spontan er en fornøyelse å lese. Det inneholder 41 musserende viner, hvorav 36 er fra Champagne. Videre er det 108 hvitviner, hvorav 67 er franske, 11 tyske, 10 amerikanske og 9 sørafrikanske. I tillegg er det 157 rødviner, hvorav 91 er franske, 41 italienske og 17 amerikanske. Sammensetningen av vinkartet må sies å være eksemplarisk, og det samme må sies om vinprisene. De fleste av vinene selges til noe over to ganger polpris, og jeg fant kun to viner som snek seg over tregangeren. Og så er det for eksempel mulig å kjøpe Château Margaux 2008 til 4.500 kroner, mens markedsprisen for denne vinen i andre land i snitt ligger på 4.800 kroner.