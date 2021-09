Brimi-restauranten: Mer enn bare sjarlottenlauk

Når man besøker Vianvang er det et fast innslag – om været er bra nok – at man starter måltidet ute med enkelte snacks samtidig som man får et lite foredrag av Arne Brimi om Vianvang og hans matfilosofi. Snacksene var rauost fra det lokale Lom & Skjåk Ysteri servert med smør og flatbrød, rypesuppe, flatbiff av reinsdyr stekt i nøttesmør og oppvarmet dovrebrie servert med tørket og revet reinsdyrhjerte. Til dette ble det servert et glass «vinøl» produsert av Kai Schätzel i Rheinhessen.