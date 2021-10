Vinkartet på Maaemo er topptungt, og prisene er relativt høye, men ikke uforskammet høye slik man ofte finner det på trestjernede restauranter i utlandet. Kartet omfatter totalt 725 viner, hvorav 150 er champagne, 274 hvite viner, 289 røde viner og 12 søte viner. Blant de hvite vinene var 207 franske, hvorav 146 var fra Burgund, og blant de røde var det 162 franske, hvorav 91 var fra Burgund. Det er altså en klar overvekt av franske viner, uten at det er noe galt i det. Er man et lite selskap, kan man med fordel velge vinmenyen, mens et større selskap enten kan velge vinmenyen eller plukke viner fra kartet. Det skal også nevnes at Maeemo tilbyr en oppgradert vinmeny til 5.000 kroner.