– Legg fersk ingefær og bær i en shaker og mos. Bærene gir en fin, rosa farge til drinken. Hell i litt honning. Vil man ha drinken søtere, tilsetter man mer etter smak. Hell over akevitt, Drambuie, Yuzu og limejuice. Tilsett is helt opp til kanten på shakeren og rist godt. Dobbeltsil over et glass og pynt med en limetvist.