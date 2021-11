Kombucha er kort fortalt fermentert te, som kan tilsettes utallige ingredienser og gi et variert og friskt utvalg smaker. Som med alle andre trender ble også denne først popularisert i USA, og har siden spredt seg til hele verden. Spesielt de seneste to årene har drikken tatt av, da det for mange faller inn under kategorien nyfunnede pandemi-hobbyer i likhet med strikking og baking.