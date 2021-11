Det er fortsatt et par dager til butikken åpner i det Finansavisen Premium får en sniktitt på Vikas nyeste delikatessetilskudd. Gulvet er fullt av pappesker og det samme gjelder fortauet utenfor. Men det begynner å ta form. Og det legges merke til. Det går bare få minutter mellom hver gang nysgjerrige forbipasserende åpner inngangsdøren og trasker inn – i god tro om at det er mulig å kjøpe med seg et fiffig syltetøy med bær fra en liten dal eller et snacks med masse trøffel.