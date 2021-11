– Krök betyr noe som er bøyd på svensk. Som at veien svinger og er krök. Men det er også et slangord for så godt som alt som har med alkohol å gjøre – vi skal ut og kröka, for eksempel. Ettersom det ikke finnes i det norske språket og vi er tre svensker, så var det et passende navn. Vi selger jo alkohol og ligger på et hjørne i en sving.