Sånn lager du Hinomaru som på baren Issho i Oslo

– Hell gin og Chartreuse i en tom shaker uten is. Tilsett litchipuré, sukkerlake, limejuice og eggehvite, som lager flott skum og en silkeaktig tekstur. Tørrist først for å blande sukkeret og eggehviten. Tilsett deretter isbiter halvveis opp i shakeren for å kjøle ned drinken og rist. Sil over et avkjølt glass. Pynt med et rødt roseblad og lag en rød runding midt på skummet, ved å spraye vann tilsatt rød konditorfarge, med hjelp av en rund sjablong.