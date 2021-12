Når det kommer til de spesifikke kvalitetene ved vinen så trekker Aga frem syren som renser godt opp, konsentrasjonen som vil løfte ribben i smak og mineraliteten som gir en en saltiness , i tillegg til en litt utypisk Alsace-frukt, en stenfruktkarakter, floralitet, noe smoky, med pepper og mynte.

Vin til and

- Da jeg bodde i Danmark i to år spiste vi and med intens, mørk, bærfruktig rødkål og poteter. Det var på en måte "rødkål med and". Men her kan man tenke litt utenfor boksen og velge en pinot med en opulent, juicy, deilig frukt, laget for eksempel med whole bunches, sier Aga.

Som et eksempel på denne stilen trekker Aga frem en pinot noir fra en produsenten Burn Cottage, som holder til i Central Otago i New Zealand.