Takket være 19 bar trykk produserer den både gode kaffearomaer og en ypperlig crema. Det er også gleder i at den har plass til en skikkelig termoskopp, ved en fingers justering, og at det er lett, selv for techidioter, å koble seg til med både app og personlige preferanser.

For ikke å snakke om at den skummer melk svært godt, selv om du må jobbe litt om du skal lage deg hjertemønster på latten.