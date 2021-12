Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode her:



Bordeaux til julen

Denne uken har Svein plukket frem tre Bordeaux-viner som fortsatt er tilgjengelig på polet etter 2018-slippet tidligere i høst. Hvilke flasker Bordeaux er drikkeklare nå, leverer mye kvalitet for pengene og finnes på mange pol?

I episoden om vin til julematen trakk vi frem en rekke hvitviner og noen lettere rødviner. Som et alternativ til de, som passer godt foran peisen i julen, finner du de tyngre rødvinene.

Sammenliknet med Burgund har Bordeaux blitt et overraskende tilgjengelig alternativ, og leverer generelt mye vin for pengene. Her er våre stalltips.

Trykk for å lese mer om vinene: