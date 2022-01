Med denne grunnoppskriften får man magisk pasta som deretter kan formes etter fantasiens regler, den kan kombineres med alle råvarer eller spises helt alene. Tenk cirka 150 gram ferdig pastadeig per person for en generøs porsjon. Har man latt pastaen hvile kan man fint kjevle ut pastaen med et vanlig kjevle og kutte opp fint bånd for rustikk tagliatelle, spagetti, cannelloni eller ravioli med en pizzakutter eller trerulle. Her er det ikke behov for ekstra kjøkkenutstyr. Selv om en enkel manuell pastamaskin tross alt gjør jobben noe enklere.