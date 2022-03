Syv oppskrifter med Amalfi-sitron

4cl Gin

4cl sitronsaft

2cl sirup

1 eggehvite

Club soda/Musserende vin





Fremgangsmåte

Lag gjerne sirup selv. Kok opp vann og sukker, avkjøl. Bland alle ingrediensene utenom det musserende i en shaker med is. Rist godt i 20-30 sekunder. Hell over i et passende glass, topp med club soda eller musserende vin for en litt mer luksusvariant. Man kan fint justere forholdene mellom sirup og sitron utfra dine egne preferanser på sødme. Kan også lages alkoholfritt med litt mer sitron og sirup.