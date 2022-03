– Jeg vet jo ikke hvor vi vil havne på listen, så jeg synes det er vanskelig å snakke om det. Men når jeg ser på det vi gjør nå, så synes jeg dette er et svært viktig skritt for oss, også på en mer generell måte. Danmark er et land der vi konsumerer altfor mye kjøtt per innbygger. Jeg sier ikke at vi ikke skal spise kjøtt, men vi vil inspirere til et mer balansert kosthold, til å spise mer grønnsaker og flere ting fra havet. Det er min misjon, og jeg håper vi kan ta vare på miljøet for barna våre og respektere Moder jord en smule mer enn vi gjør i dag, sier han med klar røst.