Boksemat er den nye restaurantfavoritten

Bregnballe fant en forklaring på at mange forbrukere, men også kokker, finner det vanskelig å tilberede fisk. For noen år siden fant han svaret servert foran seg, bokstavelig talt. Han oppdaget at flere og flere delikatessebutikker og matbarer serverte portugisisk og fransk hermetikk av første klasse. Kokken trenger bare å åpne et lokk, for så å supplere med et godt stykke brød – og kanskje en sitronskive.