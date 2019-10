Bølgen & Moi tilbake i slaget

Bølgen & Moi Gimle Filialen på Briskeby flyttet 30. august til det som tidligere huset Kari Innerås BA53 og før det igjen etablissementer som Egon og Magma. Kanskje vil stamgjestene fra Briskeby frekventere Gimle. De kommer til å fortsette med den, til tider, elleville champagnelunsjen. På menyen står salater, sjømat, burger, pasta, tartar, egg & bacon, pizzavarianter og snacks. De har frokostservering seks dager i uken. Den syvende har de søndagsbrunsj med et stort dessertbord der du kan spise så mye du vil. Terningkast 5 Sted: Bygdøy Allé 53. Tid før maten kom: 14 minutter. Pris lunsjretter: 185 til 269 kroner. Besøkt: 17. september 2019.

– Håper ikke du har tenkt til å betale med kontanter, sier Short og nikker til makkeren, som svarer med å se ut som et spørsmålstegn.

– Er det min tur til å betale igjen? Og hvorfor mase om kontanter allerede før vi er innenfor døren, sier Long, uten å skjule at hun er irritert.

– Fordi Bølgen & Moi gikk cashless fra første september, sier Short og kjenner umiddelbart igjen de solide betongbordene som har vært med på flyttelasset fra Briskeby. Pop-artkunsten på veggene er ny. Det samme er loungeområdet for dem som ønsker å trekke seg litt unna.

Ikke maleren, men fotografen

Den søte, svenske servitøren smiler yndig. Det er ikke mange andre gjester en tirsdag formiddag. En liten gruppering som har et arbeidsmøte i et hjørne, kjøkkenpersonale i full aktivitet og to vestkant-velkledde venninner i førtiårene som ler litt for høyt av noe lunsjduoen irriterende nok ikke hører. Ellers er det bare de to.

– Så fint det er blitt her, sier Short og ser seg rundt. Lokalet er varmt og moderne, med artig kunst og ulike områder hvor det er mulig å få seg litt mat, eller ganske enkelt fyre opp en laptop ved en av de høye bardiskene.

Menyen er ikke spesielt spennende, men inneholder retter som er kjent for de fleste. Som vanlig bruker Long lengst tid på å bestemme seg. Utenfor parkerer det en bil med malermester Thorendahl-logo, og Long tar en beslutning:

– Jeg vil ikke ha maleren, men fotografen, og velger derfor en Thorenfeldt spesialburger. Er han mon stamgjest her siden har har en burger oppkalt etter seg? undrer Long.

– Etter å ha spist mye pizza med spennende topping på Teatro i Stortingsgaten, er jeg spent på hva dette kjøkkenet kan varte opp med, sier Short og faller ned på en hvit pizza.

Long, som for tiden går med krykker, unnskylder seg og går for å finne toalettet. Det viser seg å være i underetasjen, så hun humper seg møysommelig ned en smal vindeltrapp. Når hun er tilbake ved bordet er Long lattermild.

– Det er et toalett med rullestolskilt på døren der nede. Jeg lurer på hvordan i all verden man skal komme seg dit i rullestol. Selv holdt jeg på å brekke det andre beinet også i den trappen, fniser hun.

Typisk corporate-klientell

Lokalet fylles gradvis opp. Med unntak av de lattermilde venninnene, plasserer lunsjguidens utsendte samtlige andre gjester under kategorien «Corporate». Det føles helt riktig. Det er noe forretningsmessig over lokalene, beliggenheten og merkevaren Bølgen & Moi. Et typisk sted for både forretningslunsj og after work.

Vår svenske venninne i den pene sommerkjolen serverer burger og pizza på mindre enn et kvarter. Short får sin Viva la France med crème fraîche, chevre, honning, valnøtter og rosmarin. Bunnen er tynn og knasende sprø, fyllet er glovarmt. Valnøttene og honningen harmonerer perfekt med de andre ingrediensene.

– Absolutt på høyde med pizzaene på Teatro, sier Short strålende fornøyd og serverer makkeren et varmt pizzastykke over bordet. Også Long virker fornøyd, selv om hun er mer ordknapp enn hun pleier.

– God, sier hun og nikker på den positive måten før hun gyver løs på Thorenfeldts spesialburger. Den er lekkert dandert og friesen kommer i et delikat kremmerhus ved siden av. Ketchupen har fått sitt eget lille glass med skrulokk. Angusburgeren serveres med salat, bacon, cheddarost, tomat, sylteagurk, rødløk og chilimajones.

– Kjøttet kunne gjerne vært litt mer grovmalt, synes jeg, men det er grillet til perfeksjon med en lyserød kjerne. Og bacon’et er perfekt sprøstekt. Til og med burgerbrødet er godt, kvitrer Long, og griper etter et par pommes frites med fingrene.

Tar nesten bølgen for Bølgen

Det effektive måltidet nærmer seg slutten. Begge tror de orker dessert. Det viser seg at ingen av dem gjør det. Derfor avslutter de heller med en kopp kaffe, som ikke er spesielt god. Den blir heller ikke bedre av gratis påfyll. Latte-varianten smaker som den skal gjøre. Hverken mer eller mindre. Akustikken blir også dårligere etter hvert som antallet lunsjgjester øker. Den er ikke direkte dårlig, men for dem som har høre-utfordringer, kan det bli slitsomt å få med seg detaljene hvis det er mange til bords.

– Det er bare gode ord å si om maten, betjeningen har vært til stede, profesjonell og smilende og servicen effektiv. Litt for enkel meny og litt for dårlig akustikk til å nå helt til topps, men du verden for et løft sammenlignet med de tidligere lokalene på Briskeby, sier Short.

– Enig. Og jeg har hørt at lokalene på Briskeby allerede før jul skal huse en annen restaurant, men jeg vet ikke hvilken, sier en åpenbart nysgjerrig Long. Short tipper at det ikke tar lang tid før også den informasjonen triller inn øregangen til sin kollega.

