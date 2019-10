Himkok på listen over verdens beste barer

Hvert år kåres verdens 50 beste barer, i kåringen med det engelsk-klingende og enkle navnet «the world`s 50 best bars».

Mens New York og London dominerer listen over verdens beste vannhull, er det likevel plass til et norsk alternativ.

Himkok skiller seg ut, både på design og drinker de serverer. Foto: Himkok

For igjen er Himkok på listen, denne gangen på 17. ende plass, etter ett år som verdens 19.ende beste sted å slukke tørsten.

Første gang baren var på listen var i 2016, og utestedet har steget 25 plasseringer siden da.

At et utested fra Oslo scorer såpass sterkt er kanskje overraskende for noen, da det kun er to skandinaviske utesteder på listen, også når man ser på den utvidede listen som teller 100 barer. Likevel, Himkok utmerker seg, også utenfor Norges grenser.

Hele listen over verdens 100 beste barer 1. Dante, New York 2. Connaught Bar, London 3. Florería Atlántico, Buenos Aires 4. The NoMad, New York 5. American Bar, London 6. The Clumsies, Athens 7. Attaboy, New York 8. Atlas, Singapore 9. The Old Man, Hong Kong 10. Licorería Limantour, Mexico City 11. Manhattan, Singapore 12. Native, Singapore 13. Carnaval, Lima 14. Katana Kitten, New York 15. Guilhotina, São Paulo- Brazil 16. Three Sheets, London 17. Himkok, Oslo 18. High Five, Tokyo 19. Salmón Gurú, Madrid 20. Paradiso, Barcelona 21. Indulge Experimental Bistro, Taipei 22. The Dead Rabbit, New York 23. Coupette, London 24. The SG Club, Tokyo 25. Dr. Stravinsky, Barcelona 26. Employees Only, New York 27. El Copitas, St Petersburg 28. Scout, London 29. Jigger & Pony, Singapore 30. Operation Dagger, Singapore 31. Baba Au Rum, Athens 32. La Factoría, Old San Juan - Puerto Rico 33. Presidente, Buenos Aires 34. Schumann's, Munich 35. Speak Low, Shanghai 36. Little Red Door, Paris 37. Linje Tio, Stockholm 38. The Old Man, Singapore 39. Lyaness, London 40. Happiness Forgets, London 41. Swift, London 42. Trick Dog, San Francisco 43. Maybe Sammy, Sydney 44. 1930, Milan 45. Sober Company, Shanghai 46. Electric Bing Sutt, Beirut 47. Kwānt, London 48. Artesian, London 49. Coa, Hong Kong 50. Jerry Thomas Speakeasy, Rome 51. SubAstor, São Paulo - Brazil 52. Tayēr + Elementary, London 53. Lost & Found, Nicosia - Cyprus 54. The Bamboo Bar at Mandarin Oriental, Bangkok 55. Scarfes Bar, London 56. Bar Benfiddich, Tokyo 57. Two Schmucks, Barcelona 58. Candelaria, Paris 59. Tales & Spirits, Amsterdam 60. Tommy's, San Francisco 61. 28 HongKong Street, Singapore 62. Zuma, Dubai 63. Buck and Breck, Berlin 64. Oriole, London 65. Hanky Panky, Mexico City 66. Bulletin Place, Sydney 67. Sweet Liberty, Miami 68. Danico, Paris 69. Siete Negronis, Santiago - Chile 70. Baccano, Rome 71. Quinary, Hong Kong 72. BlackTail, New York 73. Central Station, Beirut 74. Dry Martini, Barcelona 75. Lobster Bar, Hong Kong 76. Long Island Bar, New York 77. Panda & Sons, Edinburgh 78. Satan's Whiskers, London 79. The Baxter Inn, Sydney 80. Black Pearl, Melbourne 81. ABV, San Francisco 82. Drink Kong, Rome 83. Charles H, Seoul 84. Le Syndicat, Paris 85. Bar Trench, Tokyo 86. Nottingham Forest, Milan 87. Donovan Bar, London 88. Sin+Tax, Johannesburg 89. Bar Orchard Ginza, Tokyo 90. Nutmeg & Clove, Singapore 91. Lost Lake, Chicago 92. Tropic City, Bangkok 93. The Pontiac, Hong Kong 94. Amor y Amargo, New York 95. PS40, Sydney 96. Frank Bar, São Paulo - Brazil 97. The Gibson, London 98. Mabel, Paris 99. Aviary, Chicago 100. Clover Club, New York

Himkok er en av Oslos mer spesielle utesteder, og skiller seg ut både arkitektonisk, som i baralternativene. Himkok er som kjent hjemmebrent, og utestedet har også et eget håndverksdestilleri, som produserer akevitt, gin og vodka, og har vært et foregangssted for norsk og utenlandsk cider, som nordmenn for alvor har fått øynene opp for de siste årene. Visstnok står destilleriet for 80 prosent av spriten som serveres i baren.

Teamet bak den sterke plasseringen for Himkok Foto: Himkok

«På et dypere nivå er Himkok mer enn en bar. Det er en institusjon som omfavner den norske kulturen gjennom coctail og drinker. Det bærekraftige elementet er også imponerende», heter det i begrunnelsen for den sterke plasseringen.



Himkok har foreløpig ikke rukket å kommentere plasseringen selv.