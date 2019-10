IRIS

Iris er motehusets aller nyeste tilskudd i veskefamilien, og har allerede fått stor oppmerksomhet grunnet den moderne silhuetten. Muligheten til å bytte hank i ulike farger gjør så vesken kan tilpasses enhver stil. På mange måter er det slik en klassisk håndveske skal se ut i 2019, og er en mulig konkurrent til Mulberrys Bayswater Bag som ble lansert i 2003. På mange måter er vesken et minimalistisk supplement til den britiske stilen motehuset er kjent for. Helt siden Mulberry lanserte vesker for første gang i 1979, har de vært kjent for å ha knekt koden, da veskene stadig havner på bestselger-listen verden over. Iris er intet unntak, da gammel Hollywood-glamour er blandet med den britiske signaturen til Mulberry.

Vesken kommer i ulike fargetoner, og i to ulike størrelser. Hanken er avtakbar og kan byttes ut med den fargekombinasjonen man selv ønsker for et personlig preg.

MILLIE

Bucketbag, eller poseveske, er en gammel traver som alltid kommer tilbake i trendbildet grunnet dens multifunksjonalitet og stilsikre form. Denne gangen har Mulberry gjort nok en vri på vesken, etter flere lignende modeller oppgjennom årene. Millie er en klassisk hverdagsveske, som passer både til jobb og over skulderen på en shoppingrunde. Fargekombinasjonene og duskene som er sentrert på vesken gjør den likevel moderne og at den skiller seg ut fra tidligere modeller av samme sort. Kalveskinnet og det gode håndverket sikrer vesken et livslangt løp.

Vesken kommer i ulike fargekombinasjoner, som sennepsgul, burgunder og brun.

KEELEY

Selv om Mulberry på mange måter er kjent for å lansere tidløse produkter til fordel for trendjaget, har de denne sesongen gjort et unntak. Vesken Keeley er på mange måten en sikker investering grunnet de klassiske fargekombinasjonene, men både kjettingen og overraskende mønstermikser gjør den likevel mer dagsaktuell enn tidløs. Kjetting har denne sesongen fått et comeback, og er selve nøkkelen til Keeley. Metalldetaljene resulterer i en chic veskemodell for den trendbevisste kunden. Metallet kommer i både sølv og gull, og fargekombinasjonene er utallige. Velg mellom nøytrale farger som burgunder og sort, eller gå for en Keeley som skiller seg mer ut med overraskende mønster.